Em 2025, um dos maiores problemas do Vila Nova foi o setor ofensivo. No Goianão, mesmo disputando todos os jogos e sendo campeão, o Tigre teve apenas o 3º melhor ataque geral. Na Série B, possui o 4º pior desempenho nesse setor. Para 2026, a equipe ainda não definiu se haverá uma reformulação, mas devem ocorrer mudanças.\nNeste momento, o Vila Nova possui dez atacantes em seu plantel: Júnior Todinho, Gabriel Poveda, Bruno Mendes, Emerson Urso, Vinícius Paiva, Guilherme Parede, Ruan Ribeiro, André Luís, Gustavo Pajé e Luan Andrey, sendo que esses dois últimos subiram das categorias de base. Nesta temporada, o Tigre ainda teve Facundo Labandeira e Gabriel Silva, que já deixaram o clube.\nJúnior Todinho, Gabriel Poveda e Bruno Mendes possuem contrato com o Vila Nova somente até o final deste ano. A diretoria tem interesse na permanência de Júnior Todinho. A situação de Gabriel Poveda ainda está sob análise e Bruno Mendes, que só foi titular quatro vezes em 2025, não deve renovar.