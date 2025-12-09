Em 2025, o Vila Nova teve um bom desempenho em cobranças de pênalti, com 25 acertos e apenas um erro, em uma taxa de 96,1% de conversão. No entanto, o Tigre passará por uma mudança de perfil: dos 18 jogadores que converteram na temporada, apenas cinco permanecem no elenco para 2026, e três deles foram desenvolvidos nas categorias de base.\nLeia também\n+ Elenco do Vila Nova atinge mesma quantidade de atletas do início de 2025\nDas 26 cobranças na temporada, incluindo as penalidades no tempo normal das partidas e aquelas que valiam classificação em competições mata-mata, o Tigre converteu 25 delas, com 18 atletas diferentes.\nNo Goianão, o Vila Nova teve três penalidades máximas a favor, todas no tempo normal. Bruno Mendes acertou uma (contra a Aparecidense) e errou outra (contra o Goiatuba), e Gabriel Poveda converteu a sua única tentativa (contra o Goiás).