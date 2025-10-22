Neste mês, o Vila Nova reforçou a sua parceria com o Oita Trinita, do Japão. As equipes haviam firmado um intercâmbio de atletas e profissionais em julho deste ano e, entre os dias 12 e 23 de outubro, o clube goiano recebeu três representantes do time asiático: o zagueiro Hayato (17 anos) e o atacante Taishi (16 anos), jogadores da base, acompanhados pelo diretor Takata Tetsuya.\nNeste período no Vila Nova, os atletas japoneses treinaram diariamente com a equipe sub-17 do time colorado, participaram de um amistoso da categoria e realizaram um treino com o profissional na manhã da última terça-feira (21). A previsão é de que o Vila Nova também envie membros ao Japão em breve.\nVila Nova tem metas internas na reta final da Série B\nAntes do Vila Nova, o Oita Trinita havia firmado um intercâmbio cultural com o Santos. Após o fim da parceria, o clube da J-League 2 procurou uma nova colaboração e fechou com o Tigre. A equipe asiática foi fundada em 1994, na cidade de Oita, e tem como estádio o Resonac Dome Oita, com capacidade para 40.000 espectadores.