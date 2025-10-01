A CBF anunciou na manhã desta quarta-feira (1º) mudanças no calendário do futebol brasileiro a partir de 2026. Uma das novidades será a expansão da Série D do Campeonato Brasileiro, que passará de 64 para 96 clubes participantes.\nCom a alteração, além de Inhumas, Crac e Abecat Ouvidorense, já garantidos na Série D de 2026 pela campanha no Campeonato Goiano de 2025, Goiatuba e Aparecidense também terão vaga.\nIsso porque, com o aumento do número de equipes, os 32 times que se classificaram para a 2ª fase da edição deste ano asseguraram presença na próxima temporada.\nSerá a primeira vez, após 17 edições, que Goiás terá cinco representantes na Série D.\n(Confira ao final do texto todos os clubes goianos que já disputaram a competição em cada edição)\nLeia também\n+Saiba o que muda para os clubes goianos no novo calendário do futebol brasileiro