A organização da Copa Truck confirmou nesta semana a mudança no calendário com a troca de Goiânia por Londrina. A categoria voltaria para Goiás neste ano, mas com o Autódromo Ayrton Senna indisponível por causa de nova troca do asfalto, a organização precisou alterar o local que receberia a 6ª etapa da temporada.\nGoiânia receberia a Copa Truck pela primeira vez desde dezembro de 2024. A etapa estava marcada para os dias 22 e 23 de agosto, mas precisou ser alterada e agora vai ser disputada, na mesma data, em Londrina.\n“Estávamos animados em voltar para Goiânia após uma temporada longe, mas, infelizmente, teremos de adiar esse encontro. Por outro lado, ficamos felizes em retornar a Londrina, uma das pistas que mais sediou etapas em nossa história e que sempre nos recebeu muito bem”, disse o CEO da Copa Truck, Carlos Col.