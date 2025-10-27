Por aspectos físicos, técnicos e mentais, Flamengo e Palmeiras derraparam na rodada do Brasileirão que separou os jogos de ida e volta das semifinais da Libertadores.\nEntre viagens, jogos desgastantes e muito competitivos pelo torneio continental, o Flamengo perdeu para o Fortaleza e o Palmeiras empatou em casa com o Cruzeiro.\nLeia também\n+Vila Nova terá retorno de titular para a partida contra o Operário-PR\nO time carioca deixou escapar uma chance de pular para a liderança no sábado, se batesse um dos times que estão na zona de rebaixamento.\nO cenário seria ainda mais catastrófico se não fosse o efeito colateral da viagem do Palmeiras a Quito, onde levou 3 a 0 da LDU. A queda de desempenho resultou no empate com o Cruzeiro.\nA diferença entre os dois ficou só em um ponto, com nove jogos por disputar.