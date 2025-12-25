O ataque do Goiás deve ter poucas novidades em 2026, mas o torcedor esmeraldino vai conhecer pelo menos duas caras novas na próxima temporada. A contratação mais recente foi como presente de Natal. O clube alviverde anunciou a chegada do atacante Bruno Sávio. O jogador de 31 anos atua como ponta, mas tem histórico artilheiro.\nBruno Sávio é o segundo reforço do Goiás para o ataque, visando a temporada de 2026. Antes dele, o clube esmeraldino contratou o atacante Kadu, que estava no Anápolis e foi contratado por empréstimo cedido pelo Paranavaí-PR até o fim do Goianão do ano que vem.\nA princípio, eles serão os únicos reforços para o ataque do Goiás para o início do ano que vem. O diretor Michel Alves ainda tenta contratar um centroavante, mas tem encontrado dificuldades na busca de um jogador desta função, que tem apenas Anselmo Ramon à disposição para o técnico Daniel Paulista.