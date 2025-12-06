A contratação de Marquinhos Gabriel tem como intuito preencher uma lacuna que ficou vaga desde o desfecho da temporada no Vila Nova. Em 2025, sete jogadores diferentes desempenharam a função de meias de criação do time colorado como titulares, e cinco deles não fazem mais parte do elenco.\nLeia também\n+ Vila Nova acerta contratação de Marquinhos Gabriel e renova com lateral\nNeste ano, o argentino Diego Torres foi contratado como a esperança do Vila Nova para a camisa 10. No Goianão, atuou como titular durante a maior parte da campanha, que culminou no título. Virou “rei dos clássicos” ao dar duas assistências em um jogo contra o Atlético-GO, uma contra o Goiânia e outra diante do Goiás.\nNa Copa do Brasil, Diego Torres marcou o seu único gol pelo Vila Nova, na goleada por 6 a 0 sobre o Rio Branco de Venda Nova-ES; na mesma partida, ele também deu uma assistência. No total, o argentino iniciou 17 jogos como meia de criação do Vila Nova na temporada, antes de deixar o clube no início da Série B, rumo ao Guarani.