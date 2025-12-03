Todos os zagueiros do Goiás que terminaram a Série B têm contrato para a próxima temporada. Até agora, o clube não negociou nenhum deles e a maior parte deve continuar no elenco para 2026. Internamente, o esmeraldino entende que a posição não é uma prioridade, e poucas mudanças devem acontecer.\nLeia também\n+ Michel Alves diz que Goiás "vai brigar e lutar por conquistas" em 2026\nO Goiás tem atualmente cinco zagueiros em seu elenco: Messias, Lucas Ribeiro, Luiz Felipe, Titi e Anthony. Todos eles possuem vínculo com o clube até o fim de 2026, e, em teoria, podem ser aproveitados no ano que vem.\nApesar do derretimento do time no 2º turno da Série B, que culminou na perda do acesso, o Goiás terminou com a 4ª melhor defesa do campeonato, com 36 gols sofridos em 38 jogos.\nPara o Goiás, os maiores problemas do time estão no meio-campo e é aí que o novo diretor de futebol Michel Alves vai concentrar os seus esforços. O ataque também vai ganhar novas opções, sobretudo porque jogadores como Welliton Matheus e Arthur Caíke ficaram sem contrato com o clube.