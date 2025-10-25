O Brasil começou de forma arrasadora o amistoso contra a seleção da Inglaterra na tarde deste sábado em Manchester. O Etihad Stadium, casa do Manchester City, recebeu mais de 37 mil torcedores.\nCom troca rápidas de passes no ataque e uma marcação forte e segura, a seleção campeã da América não deu chance para as atuais campeãs da Europa (bicampeãs, na verdade) no início do jogo.\nAos 8'43", o Brasil interceptou um lançamento e recuperou a bola. Dudinha conseguiu entregar para Bia Zaneratto, que, de pé esquerdo, da entrada da área, chutou no canto esquerdo da goleira Keating para fazer 1 a 0. Devido a lesões no pé esquerdo, Zaneratto não atuava pela seleção havia um ano e meio.\nAos 17', Dudinha e Zaneratto trocaram os papéis. Após uma roubada de bola no meio-campo, Zaneratto entregou para Dudinha, que de pé direito mandou no canto direito do gol inglês.