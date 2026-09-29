O técnico Mozart vai escalar o Goiás com formação diferente pela 14ª vez em 16 jogos pelo time esmeraldino. O treinador pode ter até sete desfalques para o jogo contra o Novorizontino e terá de fazer alterações para o duelo da próxima quinta-feira (1º), fora de casa.\nDesde que chegou ao Goiás, o treinador tem lidado com problemas dentro e fora de campo. Algumas situações forçaram Mozart a mudar a equipe entre as partidas. Para o jogo contra o Novorizontino, como ocorreu no clássico diante do Atlético-GO, o técnico terá ausências por lesão, suspensão e convocação para seleção brasileira sub-20.\nOs novos desfalques são o zagueiro Luiz Felipe, o meia Lourenço e o lateral esquerdo Nicolas - os dois primeiros são titulares e garantem ao menos duas mudanças para o duelo contra o Novorizontino. O trio vai cumprir suspensão pelo acúmulo de três cartões amarelos.