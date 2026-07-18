Com dois gols de Kadu Sousa, o Goiás venceu a Ponte Preta por 2 a 1 na tarde deste sábado (18), na penúltima rodada do 1º turno, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O clube esmeraldino consegue a terceira vitória nos últimos quatro jogos, período em que está invicto, e segue colado no G6, mas ainda sem integrá-lo. O alviverde tem 28 pontos.\nKadu Sousa marcou os dois gols do Goiás, que ainda teve pênalti desperdiçado por Cadu. Élvis, ex-Goiás, marcou de pênalti o gol da Ponte Preta.\nNa próxima quarta-feira (22), o Goiás encerra o 1º turno contra o Sport, na Serrinha, a partir das 20h30.\n-WEBSTORIES - Com dois gols de Kadu Sousa, Goiás vence a Ponte Preta (1.3434641)\nComo foi o jogo\nO Goiás marcou no início do jogo. Aos 6 minutos, Kadu Sousa tabelou com Cadu na área, recebeu e bateu para o gol, contando com falha do goleiro Guilherme Viana para abrir o placar fora de casa.