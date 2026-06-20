O Brasil goleou o Haiti por 3 a 0 e assumiu a liderança do Grupo C da Copa do Mundo na noite desta sexta-feira (19), no estádio da Filadélfia. Ao contrário da estreia, a seleção brasileira teve atuação e atitude completamente diferentes na 2ª rodada. O jogo foi resolvido ainda no primeiro tempo. Matheus Cunha brilhou com dois gols. Vinícius Júnior chegou ao seu segundo gol marcado no Mundial, além de ter dado uma assistência diante dos haitianos.\nA seleção brasileira tem os mesmos quatro pontos que o 2º colocado Marrocos, que venceu por 1 a 0 a Escócia nesta 2ª rodada, mas fica à frente pelo saldo de gols, segundo critério de desempate: três da seleção brasileira contra um dos marroquinos.\nCom isso, o Brasil depende apenas de si para ficar com a liderança da chave caso vença a Escócia, 3ª colocada, que precisa pontuar para se classificar na última rodada.