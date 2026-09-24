O Vila Nova deve poder contar com o zagueiro Tiago Pagnussat no próximo jogo diante do Londrina. Antes da partida contra o América-MG, ele havia sido suspenso por quatro partidas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), mas o clube conseguiu um efeito suspensivo para que ele possa atuar antes de um novo julgamento.\nNa última quinta-feira (17), os auditores da 7ª Comissão Disciplinar do STJD aplicaram pena de quatro jogos de suspensão a Tiago Pagnussat por agressão física na goleada sofrida pelo Vila Nova por 5 a 0, perante o Athletic. O zagueiro foi denunciado com base no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).\nPoucas horas antes da bola rolar na vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, na sexta-feira (18), o Vila Nova conseguiu o efeito suspensivo de Tiago Pagnussat, mas não houve tempo hábil para relacioná-lo para o confronto. Enquanto aguarda o recurso do julgamento, que ainda não tem data definida, o Tigre está liberado para utilizar o defensor.