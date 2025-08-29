O técnico Vagner Mancini quer o Goiás com postura agressiva contra o Botafogo-SP. O treinador entende que o time goiano precisa buscar o gol com frequência e evitar “só tocar a bola” diante de um adversário que pode ter postura defensiva e marcar com bloco baixo no duelo deste sábado (30), na Serrinha.\nO Goiás não possui desfalques para o jogo deste sábado. “Com todo elenco à disposição e um adversário que pode jogar baixo, nós temos que ter jogadores que flutuam entre as linhas e não velocistas. Com todos atletas à disposição, posso alternar escalações e montar estratégia para cada jogo. Para amanhã (sábado), temos que ter paciência, mas insistir. Não pode só tocar a bola, tem que ser agressivo e ter o gol como objetivo. Temos que passar pelas barreiras de marcação o mais rápido possível”, comentou o treinador.