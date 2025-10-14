Após a folga da última segunda-feira (13), o Vila Nova retornou aos treinamentos na manhã desta terça (14), no CT Vila do Tigre, e deu início à preparação para o clássico diante do Atlético-GO, no próximo sábado (18), a partir das 16 horas, no Estádio Antônio Accioly, pela 33ª rodada da Série B. O técnico Umberto Louzer tem quase todo o elenco à sua disposição.\nLeia também\n+ Vila Nova ganha duas novas opções para clássico contra o Atlético-GO\nNo treinamento desta terça, Umberto Louzer montou uma atividade com os jogadores titulares na vitória por 1 a 0 sobre o Amazonas de um lado, contra aqueles que estiveram no banco de reservas. Os únicos que fizeram atividades específicas no gramado foram os volantes Arilson e Miticov, os dois únicos atletas lesionados do Vila Nova atualmente.\nArilson está em fase pós-operatória de hérnia inguinal e Miticov se recupera de lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Ambos também devem ficar disponíveis em breve, mas por enquanto são os únicos desfalques para o clássico. Arilson já vinha fazendo alguns trabalhos no campo, e Miticov chegou a essa etapa nesta semana.