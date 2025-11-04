Após o empate do Novorizontino em 2 a 2 contra o América-MG, fora de casa, o Goiás perdeu mais uma posição e terminou a 35ª rodada da Série B em 7º lugar, com 55 pontos conquistados. A distância para o 4º colocado, Athletico-PR, que neste momento abre o G4, é de um ponto.\nLeia também\n+ Meia do Goiás tem lesão do LCA confirmada e está fora da temporada\nO Goiás iniciou a 35ª rodada em 4º lugar, mas perdeu para o Athletico-PR (1 a 0) na Serrinha e foi ultrapassado pelo próprio Furacão. O Criciúma, que empatou sem gols com a Ferroviária, fora de casa, também deixou o esmeraldino para trás, assim como o Novorizontino.\nApesar da situação ruim, poderia ter sido ainda pior para o Goiás. A Ferroviária, adversária do Criciúma, briga contra o rebaixamento e o time catarinense desperdiçou a oportunidade de somar três pontos contra uma equipe mais frágil. Já o Novorizontino começou vencendo o América-MG, que também luta contra a queda, levou a virada e empatou no fim.