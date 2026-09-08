O PSG chega à nova temporada da Champions League como bicampeão, depois de vencer a Inter de Milão em 2025 e o Arsenal neste ano. A equipe francesa agora mira algo raro: nenhum clube ergueu o troféu três vezes seguidas desde o Real Madrid, entre 2016 e 2018. Antes disso, Ajax e Bayern de Munique haviam conseguido a façanha nos anos 1970, e o próprio Real Madrid, nos anos 1950.\nA estreia do time de Luis Enrique na fase de liga é na quarta (9), contra o Slovan Bratislava. Na abertura da fase de liga nesta terça, quem entra em campo são Real Madrid e Manchester City. Os espanhóis, maiores campeões da história da competição, com 15 taças, recebem a Inter de Milão. Já os ingleses, donos de um único título, conquistado em 2023, visitam o Porto.\nConfira a programação completa da primeira rodada, com jogos até quinta-feira (10):