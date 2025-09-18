O técnico Ramon Menezes anunciou nesta quinta-feira (18) a lista de convocados da seleção brasileira que vai disputar o Mundial Sub-20, no Chile. O grupo tem a presença do atacante Deivid Washington, goiano de Itumbiara, que pertence ao Chelsea e está emprestado ao Santos.\nDeivid Washington não defendeu clubes goianos. Ele foi formado nas categorias do Santos e permaneceu no clube paulista até 2023, quando foi contratado pelo Chelsea. Neste ano, ele retornou ao time alvinegro por empréstimo.\nLeia também\n+Ronald celebra início no Atlético-GO e quer segunda vitória seguida na Série B\nO zagueiro Anthony, do Goiás, não figura na lista. O defensor de 19 anos fez parte do ciclo da seleção, foi campeão do Sul-Americano sub-20 no início deste ano, mas não tem atuado pelo clube goiano e não disputará o Mundial.