Com a partida entre Goiás e Centro Oeste, pela 4ª rodada do Campeonato Goiano, suspensa na noite desta quarta-feira (21), como fica o acesso dos torcedores para o complemento da partida? O segundo tempo será disputado nesta quinta-feira (22), a partir das 16 horas, na Serrinha.\nO Goiás informou que não vai reabrir venda de novos ingressos. Para quem estava na Serrinha nesta quarta-feira (21), é só ir novamente ao estádio nos novos dia e horário.\nOs torcedores que estiveram presentes nesta quarta-feira terão acesso garantido para a continuidade da partida.\nO Espaço Família não estará aberto para a continuidade da partida. Torcedores com ingressos para este setor poderão permanecer no Estádio pelo setor Cadeiras.\nNão vai ter venda de ingressos novos, mas o torcedor que fez o check-in pra ir e não foi nesta quarta-feira (21) pode ir na quinta (22).