O Santos ficou no empate por 0 a 0 com o Remo, neste sábado (1º), na Vila Belmiro, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.\nMais uma vez aposta do técnico Cuca, Rollheiser, Neymar e Gabigol tiveram uma atuação bastante apagada e pouco exigiram do sistema defensivo paraense.\nA vaga será definida às 21h30 (de Brasíia) da próxima terça-feira (4), no Mangueirão. Diante do empate nesta primeira partida, quem vencer estará garantido nas quartas de final da competição. Um novo empate leva a decisão da vaga para os pênaltis.\nO JOGO\nO Santos iniciou o confronto com autoridade e dando a impressão que não teria grandes dificuldades para abrir o placar. Tanto que aos seis minutos o Peixe já tinha acertado até a trave do Remo.\nMas, passada a pressão inicial, os paraenses foram esfriando e equilibrando a partida e também acertaram o travessão de Gabriel Brazão. Sem se expor de maneira desorganizada, o time de Léo Condé conseguiu manter o 0 a 0 no placar durante toda a primeira etapa.