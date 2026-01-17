A Anapolina venceu o Goiatuba, neste sábado (17), por 2 a 1, e segue na faixa de classificação do Campeonato Goiano. Com gols de Roberto Baggio, homônimo do ex-jogador italiano, e Wesley, a Rubra bateu o Azulão no estádio Divino Garcia Rosa, pela 3ª rodada do Estadual - Wendson descontou para a equipe da casa.\nMesmo fora de casa, a Anapolina dominou o primeiro tempo no estádio Divino Garcia Rosa. A Rubra levou perigo com chutes de fora da área, acertou o travessão e o ímpeto ofensivo foi recompensado no final do primeiro tempo.\nAos 42 minutos, após jogada pelo lado esquerdo do ataque, o atacante Wesley cruzou no meio da área. Livre, o camisa 10 Roberto Baggio chutou de primeira para abrir o placar no Divinão - foi o primeiro gol do meia, que tem o mesmo nome do histórico ex-meia da Itália.\nO começo da etapa final foi movimentado. Logo aos 4 minutos, Wendson aproveitou cruzamento e cabeceou sem chances para o goleiro Jean Carlos, da Anapolina, e deixou tudo igual no Divinão.