A seleção brasileira feminina sub-20 goleou a equipe sub-20 feminina do México por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (23), no primeiro de dois amistosos que as equipes realizarão em Goiânia. Dudinha, Clarinha e Carioca marcaram os gols da vitória do Brasil.
O jogo, disputado no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, teve domínio completo do Brasil.
As goianas Ana Clara, conhecida como Clarinha, e Samara, ambas com 19 anos, atuaram na partida.
Samara começou como titular jogando de lateral - ela também atua como atacante e foi substituída no segundo tempo.
Clarinha entrou na segunda etapa e deixou seu gol. Ela nasceu em Inhumas e é a única jogadora do elenco que atua fora do país, no Benfica de Portugal.