Na noite desta quarta-feira (22), pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil, o Goiás arrancou um empate de 2 a 2 contra o Cruzeiro, no Estádio Serra Dourada. O esmeraldino abriu o placar com Nicolas, sofreu a virada com gols de Arroyo e Jonathan Jesus, mas Esli Garcia empatou no final.\nO jogo de volta entre Goiás e Cruzeiro está marcado para o dia 12 de maio, às 21h30, no Mineirão. Qualquer novo empate levará a decisão para os pênaltis. Se houver ganhador no tempo normal, esse time se classifica para a próxima fase.\nO Goiás volta a campo no próximo domingo (26), às 16 horas, quando visita o São Bernardo pela 6ª rodada da Série B. O esmeraldino vem de duas derrotas consecutivas na Segundona.\nO jogo\nO gramado não estava nas melhores condições, mas isso não impediu que os times mostrassem as garras logo cedo. Aos quatro minutos, Arroyo deu a primeira finalização no gol, ao aparecer pelo lado direito do ataque e bater cruzado para defesa tranquila de Tadeu.