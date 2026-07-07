O Vila Nova venceu o São Bernardo por 2 a 1 na noite desta segunda-feira (6), no OBA, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e se manteve na liderança isolada da competição, chegando aos 31 pontos. Marquinhos Gabriel abriu o placar para o Tigre no primeiro tempo, Hyoran deixou tudo igual na segunda etapa e Janderson, já nos acréscimos, garantiu a vitória da equipe colorada.\nO Tigre começou a 16ª rodada na liderança, mas havia perdido a posição, agora retomada com a vitória no OBA.\nNa partida, o Vila Nova começou em ritmo forte, pressionando a saída de bola do São Bernardo, e saiu na frente ainda no primeiro tempo em uma jogada justamente fruto dessa pressão. Marquinhos Gabriel, que voltou a ser titular, balançou as redes.\nO São Bernardo equilibrou as ações e ainda criou boas oportunidades antes do intervalo. Já na segunda etapa, o Tigre voltou completamente diferente, em baixa, e viu o time visitante empatar logo no início após uma desatenção defensiva.