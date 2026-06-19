O Atlético-GO conseguiu nos acréscimos, aos 50 minutos do segundo tempo, evitar a derrota para o Sport na Ilha do Retiro, no Recife, na noite desta quinta-feira (18), no jogo de abertura da 14ª rodada da Série B. O Dragão perdia, mas Léo Jacó teve estrela e oportunismo para converter a última chance e decretar o empate por 1 a 1.\nO time atleticano, à procura de um treinador para o lugar de Eduardo Souza, empatou novamente na competição. Desta vez, por 1 a 1, e chega aos 18 pontos, em 13º lugar. O Sport se mantém no G6, agora com 25 pontos - é o terceiro empate seguido do Leão da Ilha.\nAté o próximo jogo, diante da Ponte Preta, no dia 28, a direção do Atlético-GO terá de trabalhar pela contratação de um novo técnico. Eduardo Souza deixou o clube no domingo (14). Serão dez dias de intervalo para encontrar um nome.