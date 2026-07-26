O final de semana foi bom para o Anápolis. No último sábado (25), a equipe goiana goleou o Volta Redonda por 4 a 1, de virada, no Estádio Raulino de Oliveira. Neste domingo (26), o Barra, primeiro clube do lado de fora da zona de rebaixamento, foi derrotado pelo Ypiranga-RS por 1 a 0. Com isso, o Galo da Comarca respirou na briga contra o descenso.\nCom 12 pontos somados, o Anápolis vai terminar a 15ª rodada na penúltima colocação da Série B. O empate em 1 a 1 entre Confiança e Itabaiana foi perfeito para o time goiano, pois acabou sendo o suficiente para que o Galo ultrapassasse o Confiança, deixando a equipe na lanterna com 12 pontos e desvantagem nos gols marcados, e sem deixar o Itabaiana, atual 17º colocado, desgarrar.\nNeste momento, o Anápolis está em 19º, três pontos atrás do Barra e cinco atrás do Itabaiana. Apenas os dois piores clubes são rebaixados para a Série D, e o Galo da Comarca ainda sonha com a permanência. Faltam quatro rodadas para o fim da 1ª fase, que determinará quem disputará a 4ª divisão nacional do ano que vem.