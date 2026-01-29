Com gols dos atacantes Dellatorre e Rafa Silva, o Vila Nova venceu o Centro Oeste por 2 a 0 no Estádio Jaime Guerra, na tarde desta quinta-feira (29), pela 6ª rodada do Goianão, e reassumiu a liderança do campeonato depois de ter sido ultrapassado momentaneamente pelo rival Atlético-GO.\nCom esse resultado, o Vila Nova, já classificado para o mata-mata, chegou aos 15 pontos. O Centro Oeste, por sua vez, segue sem vencer no Estadual e neste momento possui apenas três pontos somados, em 10º lugar, na zona de playoffs contra o rebaixamento.\nO Vila Nova volta a campo no próximo domingo (1º), às 18h30, quando enfrenta o Goiás em clássico na Serrinha. O Centro Oeste recebe o lanterna Goiatuba no mesmo dia, às 15h30, novamente no Jaime Guerra.\nO jogo\nQuem tinha expectativas de assistir a um bom jogo teve uma grande decepção. No 1º tempo, foram somente dois lances de destaque. Aos 17 minutos, após cobrança de escanteio de João Vieira, André Luís pegou a sobra dentro da área, chutou e João Vitor fez boa defesa. A bola continuou viva, subiu e quase encobriu o goleiro, que conseguiu afastar o perigo.