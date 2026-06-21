O atacante Léo Jacó, de 21 anos, marcou dois gols nas últimas duas partidas do Atlético-GO, na Série B, na qual o clube não faz boa campanha. O jovem fez os gols após os 40 minutos do segundo tempo e evitou duas derrotas do Dragão nos empates com o CRB em casa (3 a 3, na 13ª rodada) e com o Sport fora (1 a 1, na 14ª rodada). Léo Jacó chega aos quatro gols na Série B e oito nesta temporada, o que faz dele o artilheiro do clube, seguido por Guilherme Marques (sete gols) e Gustavo Coutinho (seis gols).No Recife, contra o Sport, Léo Jacó entrou no lugar do volante Leandro Vilela, numa mudança ousada do técnico interino Renan Brito. Deu certo, pois o gol de empate saiu aos 50 minutos da etapa final.“A entrada do (Léo) Jacó foi para ter um pouco mais de força no centro, já que o Sport estava numa linha baixa. Ele é um jogador de arrasto”, detalhou Renan Brito, que escalou Marrony no lugar de Gustavo Coutinho porque é “um jogador para flutuar” no ataque. Marrony foi um falso 9 e desperdiçou boas chances de gol na Ilha do Retiro.Léo Jacó também fez um gol importante na vitória por 2 a 1 sobre o Londrina, aos 41 minutos do segundo tempo, na partida da 4ª rodada da Série B.Voltando a ser decisivo no Dragão, Léo Jacó entra na briga por espaço no ataque, no qual o titular é Gustavo Coutinho, um dos goleadores da Série B, com seis gols.No Dragão, o trio Léo Jacó (oito gols), Guilherme Marques (sete) e Coutinho (seis) soma 21 gols nesta temporada, número que corresponde a quase 50% de todos os gols marcados pelo time atleticano em 2026. O Atlético-GO tem 41 gols, no total, e tem sido castigado com as chances desperdiçadas durante os jogos.