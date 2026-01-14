Goiatuba e Jataiense fizeram jogo movimentado com gols nos acréscimos do segundo tempo e empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira (14), na abertura da 2ª rodada do Campeonato Goiano. Bruno Nunes abriu o placar para o Azulão, aos 47 minutos, enquanto Tibúrcio deixou tudo igual aos 51 minutos da etapa final.\nCom o resultado, o Goiatuba deixa momentaneamente a lanterna do Goianão, assume a 9ª posição, e soma o primeiro ponto na competição. A Jataiense tem dois pontos e é a 5ª colocação, neste momento.\nA forte chuva afastou o público no estádio Divino Garcia Rosa, mas a drenagem da praça esportiva funcionou bem e o gramado não foi afetado. Isso facilitou para que a partida fosse movimentada, com as duas equipes buscando o campo de ataque com frequência.\nA Jataiense, apesar de jogar fora de casa, foi melhor e criou as melhores oportunidades. A Raposa do Sudoeste levou perigo em jogadas pelo lado direito com Richard e o centroavante Gilvan, além de finalizações de fora da área, as mais perigosas foram do lateral esquerdo Dieyson.