O Centro Oeste ganhou da Aparecidense por 4 a 2 na tarde deste sábado (14), no Estádio Jaime Guerra, em Nerópolis, e se fortaleceu na luta contra o rebaixamento no Campeonato Goiano. A partida foi a ida do playoff de permanência, novidade no Estadual deste ano. O jogo de volta será na próxima quarta-feira (18), no Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, às 19h30.\nA vitória do Centro Oeste foi construída com o hat-trick de FErnadno Viana, camisa 9 da equipe, e gol de Maycon. A Aparecidense descontou com Raphael Luz, de pênalti, e Marcão.\nNo playoff de permanência, os dois clubes continuam somando pontos ao que já tinham acumulado na 1ª fase. Aparecidense e Centro Oeste terminaram a fase de classificação com 6 pontos e uma vitória, separados pelo saldo de gols - o Camaleão levou vantagem por ter saldo -4 contra -11 do Centro Oeste.