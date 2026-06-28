O Goiás contou com gol de um herói improvável para voltar a vencer na Série B. Com gol de Djalma, o time esmeraldino bateu o Náutico por 1 a 0, neste domingo (28), nos Aflitos, pela 15ª rodada da competição nacional.\nDjalma, que nasceu no Recife e contou com apoio de familiares nos Aflitos, não seria titular. O lateral só começou a partida após Nicolas, que seria escalado na formação inicial, se machucar no último treino. Ele sentiu desconforto muscular na coxa esquerda e sequer foi relacionado.\nCom o resultado sob comando do interino Leandrão, o Goiás volta a vencer após quatro jogos. O time goiano chega aos 21 pontos e assume a 10ª colocação. O Náutico, que chegou ao quinto jogo sem ganhar na Série B, tem 20, é o 12º e foi ultrapassado pelo clube goiano.\nO time do Goiás volta para Goiânia nesta segunda-feira (29) e retorna aos treinos na terça-feira (30), data que o técnico Mozart vai ser apresentado ao elenco esmeraldino.