Além de viver fase artilheira e se tornar o goleador isolado do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Kadu Sousa, de 24 anos, é também uma espécie de amuleto da sorte para a equipe esmeraldina. O Goiás não sabe o que é perder na Segundona quando o camisa 40 está em campo.\nKadu disputou 11 jogos nesta Série B e o Goiás não perdeu em nenhum deles: são sete vitórias e quatro empates. Além disso, marcou seis gols e ultrapassou Anselmo Ramon, que tinha cinco e era o artilheiro do time até então. Os seis gols foram decisivos, para dar a vitória ao Goiás ou para colocar a equipe em vantagem.\nO impacto do atacante fica ainda mais evidente nos últimos 13 jogos. Kadu não esteve em campo em três deles e o Goiás perdeu todos. Foram as goleadas sofridas na Serrinha por 4 a 0 para o Novorizontino e 3 a 0 para o Operário-PR, quando o atacante ficou no banco, além da derrota por 1 a 0 para o América-MG, em Minas Gerais, quando estava suspenso.