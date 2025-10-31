As dores nas costas que incomodaram João Fonseca nos últimos dias levaram o tenista brasileiro a anunciar que não jogará mais na temporada. Mas seu objetivo para 2025 –uma vaga entre os 32 cabeças-de-chave do Aberto da Austrália– provavelmente foi alcançado. Isso se deve à pontuação acumulada até agora pelo "novo João", mais maduro, como ele mesmo se definiu na quarta-feira (29).\n"Cara, como eu já disse diversas vezes, jogadores vão sentir desconfortos, mas tem que saber lidar com isso. Hoje eu me senti bem melhor, tanto que não chamei físio. Mas, enfim, vai acontecer desconforto em algum momento", disse o jovem de 19 anos à Folha de S.Paulo logo após a derrota para o russo Karen Khachanov (6/1, 3/6 e 6/3).\nLeia também\n+Técnico confirma intenção de ficar no Atlético-GO: "Não posso sair daqui sem conquistas"