O Goiás segue melhorando seus números na temporada de 2026 e pode igualar uma sequência da década de 1990, se não perder na próxima rodada da Série B. O time esmeraldino tem a maior invencibilidade do País na atual temporada com 19 partidas sem perder. São 11 vitórias e oito empates, até aqui.\nNa quarta-feira (1º), o Goiás manteve a invencibilidade ativa aos 49 minutos do 2º tempo contra o Londrina. O time goiano perdia por 2 a 1 e buscou o empate com o atacante Eslí Garcia. O duelo foi válido pela 2ª rodada da Série B e foi disputado no estádio Vitorino Gonçalves Dias, no Paraná.\nContra o Criciúma na Serrinha, em seu próximo compromisso na competição, o Goiás pode igualar uma sequência que o clube não registra em sua história desde os anos 1990. Em 1994 e 1995, a equipe esmeraldina registrou períodos de 20 partidas oficiais sem perder, uma em cada ano.