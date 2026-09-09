Carlo Ancelotti realizou na tarde de quarta-feira (9) a primeira convocação da seleção brasileira no ciclo para a Copa do Mundo de 2030. Ao anunciar os nomes para os amistosos contra Austrália e Índia, o técnico italiano cumpriu a promessa de promover uma renovação significativa no grupo após o fracasso no Mundial deste ano.\nA lista de 26 jogadores tem debutantes como Breno Bidon, do Corinthians, e Gabriel Bontempo, do Santos. Em relação ao elenco que caiu nas oitavas de final na Copa, permaneceram Gabriel Magalhães, Marquinhos, Bruno Guimarães, Douglas Santos, Danilo Santos, Endrick, Raphinha, Rayan e Vinicius Junior.\nOs testes iniciais da nova configuração do time nacional ocorrerão no que tem sido chamado de "super data Fifa", um período estendido com três partidas. O Brasil vai enfrentar a Austrália nos dias 25 e 29 de setembro, ambas no território do adversário, em Townsville e em Brisbane. Na sequência, em 3 de outubro, jogará pela primeira vez contra a Índia, em Calcutá, na Índia.