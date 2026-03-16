Com novidades, o técnico Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, os últimos antes de o italiano fechar sua lista para a Copa do Mundo de 2026. A lista foi divulgada nesta segunda-feira (16), na sede da CBF, no Rio de Janeiro,\nUma das principais novidades foi o atacante Igor Thiago, do Brentford, da Inglaterra. O jogador de 24 anos nasceu no Gama, mas cresceu na Cidade Ocidental, em Goiás. É a primeira convocação do centroavante que será testado nos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo.\nO zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, o meia Gabriel Sara, do Galatasaray, e o atacante Rayan, do Bournemouth, também vão estrear com a camisa do Brasil.\nO confronto com os franceses será no Gillette Stadium, em Boston, às 17h (de Brasília). A partida com os croatas acontecerá no Camping World Stadium, em Orlando, às 21h (de Brasília).