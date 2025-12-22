O Flamengo inicia uma semana crucial para o planejamento da próxima temporada. A diretoria quer resolver a renovação do técnico Filipe Luís até quarta-feira para também avançar em direção a alvos na janela de transferências.\nEsse passo se torna ainda mais importante porque, diferentemente do que ocorreu em anos anteriores, a cúpula indicou que pretende voltar a fazer investimentos maiores no início do ano.\nGoiás tenta contratar volante Ronald, que estava no Atlético-GO\nO presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, chegou a falar em um "presente de Natal", além da ideia de renovar com Filipe Luís.\nNos últimos anos, o rubro-negro fez movimentações mais robustas para reforçar o elenco no meio do ano. Em 2025, especificamente, por conta da situação do caixa que a gestão atual encontrou na virada do ano.