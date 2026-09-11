O Brasil desembarca na Argentina para os Jogos Sul-Americanos - principal evento multiesportivo da América do Sul - com uma delegação que mistura jovens atletas e nomes de peso no cenário internacional, como Alison Santos, o Piu, e Ana Marcela Cunha.\nO torneio ocorre de sábado (12) até 26 de setembro e, para algumas modalidades, vale vaga para o Pan de Lima-2027. As disputas vão acontecer em cinco cidades: Santa Fé, Rosário, Rafaela, Mar del Plata e Buenos Aires.\nA delegação verde e amarela terá 500 atletas. O atletismo terá Alison dos Santos, o Piu, atual recordista mundial dos 400 m com barreiras, enquanto a campeã olímpica e mundial Ana Marcela Cunha lidera a equipe de águas abertas.\nNo tiro com arco, o Brasil terá Marcus D'Almeida, vice-campeão mundial. O boxe vai contar com os medalhistas mundiais Luiz Gabriel Oliveira, o Bolinha, Yuri Falcão e Isaías Filho. O vôlei de praia terá Carol e Rebecca, medalhistas em Mundial, enquanto o taekwondo conta com os campeões mundiais Henrique Marques e Maria Clara Pacheco.