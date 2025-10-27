O meio-campista Martín Benítez não está nos planos do Goiás para a próxima temporada. O argentino não joga há quase dois meses e tem contrato por produtividade até o fim deste ano, mas o esmeraldino não planeja contar com o jogador em 2026, independentemente do que aconteça em relação ao acesso à Série A.\nBenítez foi oficializado no dia 15 de maio, e logo gerou expectativas pela reedição de uma parceria de sucesso com o técnico Vagner Mancini, quando ambos estavam no América-MG. Se o Goiás conseguisse o acesso e o atleta entrasse em 60% dos jogos da campanha na Série B, o contrato com Benítez seria renovado automaticamente para 2026.\nAté o momento, Benítez só disputou nove partidas com a camisa esmeraldina, equivalente a 26,47% dos jogos da Segundona. Mesmo se entrasse em campo em todas as quatro últimas rodadas, esse número subiria apenas para 34,21%.