O Atlético-GO iniciou na noite desta segunda-feira (10) a venda de ingressos para o clássico do próximo sábado (15) contra o Vila Nova, no Estádio Antônio Accioly, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 16 horas. O Dragão oferece preço promocional para o torcedor que adquirir o ingresso de forma antecipada.\nEntre esta segunda-feira (10) e sexta-feira (14), até as 23h59, o valor será de R$ 40 para a inteira e R$ 20 para a meia-entrada destinada aos torcedores que estiverem com a camisa do Atlético-GO.\nFutebol brasileiro vai adotar novas regras de imediato, incluindo a lei Vini Jr\nQuem deixar para comprar o ingresso no dia do jogo, sábado (15), terá que pagar R$ 80 pela inteira e R$ 40 pela meia-entrada.\nAs vendas online já foram iniciadas, e os ingressos podem ser adquiridos pelo site Ingressosa.com. A venda presencial e a retirada de gratuidades serão realizadas na sexta-feira (14) e no sábado (15). Vale lembrar que somente torcedores do Dragão estarão presentes no estádio, já que os clássicos goianos são disputados com torcida única.