O Vila Nova vai para mais uma semana com uma série de desfalques no departamento médico. Com quase meio time de baixas por lesão, o Tigre trabalha internamente para fazer um rodízio neste início de ano, para que o elenco tenha mais disponibilidade física para os principais desafios de 2026.\nAté agora, o Vila Nova não passou nenhuma rodada sem pelo menos dois desfalques por lesão no Campeonato Goiano. Na estreia, contra a Abecat, o técnico Umberto Louzer não pôde contar com o meia-atacante Bruno Xavier e os atacantes Ryan e Emerson Urso. Contra a Anapolina, Emerson Urso foi liberado, mas Bruno Xavier e Ryan ficaram fora.\nEm seguida, nos confrontos diante do Anápolis e da Aparecidense, Bruno Xavier ficou ao lado do zagueiro Pedro Romano e dos atacantes Janderson e Ruan Ribeiro como as baixas do DM. Por fim, contra o Atlético-GO, Ruan Ribeiro foi liberado para atuar, mas Emerson Urso e o lateral direito Elias não puderam ser utilizados, além de Bruno Xavier, Pedro Romano e Janderson.