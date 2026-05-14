A etapa de Goiânia da Stock Car não terá o piloto Hélio Castroneves, de 51 anos. O anúncio foi feito na última terça-feira (12), e quem o substitui na equipe Mercado Livre Racing é o jovem estreante Caio Chaves, de apenas 18 anos.\nA etapa será disputada no próximo fim de semana e os treinos da principal categoria começam na sexta-feria (15).\nConfira no fim do texto todos os 32 pilotos que irão compor o grid da etapa de Goiânia.\nO motivo da ausência de Castroneves na pista do Autódromo Internacional Ayrton Senna é uma das provas mais tradicionais do automobilismo: as 500 Milhas de Indianápolis, principal prova da IndyCar Series, em que o piloto brasileiro irá correr pela equipe Meyer Shank Racing. Ele é o maior campeão da prova, com quatro conquistas (2001, 2002, 2009 e 2021), juntamente com outros três americanos - A.J. Foyt, Al Unser Sr. e Ricky Mears - e vai em busca do inédito pentacampeonato.