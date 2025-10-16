Dentro do G4 na maior parte da Série B, o Goiás passou muito perto de deixar a zona de acesso na rodada passada, após mais um tropeço na competição. O técnico Fábio Carille, que fará a sua estreia na próxima rodada depois da saída de Vagner Mancini, tem a missão de reverter a queda de rendimento da equipe no 2º turno.\nLeia também\n+ Fábio Carille explica o que quer mudar no Goiás e diz que jogos finais na Série B serão encarados como decisões\nNo 1º turno da Série B de 2025, o Goiás fez 19 jogos, com 11 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, somando 37 pontos em um total de 64,91% de aproveitamento. A equipe esmeraldina terminou a primeira metade do campeonato como líder, com dois pontos de vantagem em relação ao vice-líder Coritiba e sete em comparação ao 5º colocado Remo.\nNo 2º turno, em 13 jogos disputados, o Goiás tem 3 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, com apenas 15 pontos somados em um total de 38,46% de aproveitamento. Na segunda metade do campeonato, o time alviverde é o 5º pior, com rendimento próximo aos das equipes que figuram na zona de rebaixamento.