Com a demissão de Filipe Luís pelo Flamengo na madrugada desta terça-feira (3), já são quatro treinadores de times da Série A do Campeonato Brasileiro que perderam o emprego em 2026, após apenas quatro rodadas disputadas do nacional.\nEm 2025, também foram quatro técnicos demitidos depois de disputadas quatro rodadas do Brasileiro.\nO primeiro técnico demitido após o início do Brasileiro deste ano foi o argentino Jorge Sampaoli, que deixou o Atlético Mineiro após um empate com o Remo, pela terceira rodada. Nas anteriores, o time havia empatado com o Palmeiras e perdido para o Red Bull Bragantino.\nFernando Diniz, em sua segunda passagem pelo Vasco, caiu após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, pelas semifinais do Carioca - ele comandou o time em três partidas do Brasileiro de 2026, com duas derrotas (para Mirassol e Bahia) e um empate (com a Chapecoense).