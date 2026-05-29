A programação da 33ª edição da Caminhada Ecológica começa na manhã deste sábado (30), a partir das 8 horas, com o início da seletiva para a definição dos 30 atletas que participarão do projeto no final de julho - dos dias 20 a 25 de julho. A seletiva será na Alameda Andrelino de Morais, no Parque Macambira Anicuns, no Setor Faiçalville, em Goiânia, com número recorde de inscritos.\nSão 166 atletas inscritos (112 homens e 54 mulheres), oriundos de 29 cidades goianas e de dois municípios fora do território goiano: Nova Xavantina (MT) e Santana do Araguaia (PA). Entre eles, há novatos e atletas experientes no projeto. A média é de 5,53 concorrentes por vaga.\nA Caminhada Ecológica é realizada pelo jornal O POPULAR e pelo Grupo Jaime Câmara (GJC).\nOs candidatos às vagas terão de percorrer três etapas - duas neste sábado (30), e uma no domingo (31) -, de 28 km cada uma. Neste sábado (30), a primeira etapa será das 8 horas ao meio-dia e, no período vespertino, das 14 às 18 horas. No domingo (31), a fase final de disputa começa às 8 horas e termina ao meio-dia.