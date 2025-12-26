Nesta sexta-feira (26), o Vila Nova se apresentou no CT Vila do Tigre e início a pré=temporada para o Goianão de 2026, com a presença de seus reforços confirmados e também do meia-atacante Gustavo Pajé, que vive uma situação extracampo. No primeiro dia da pré-temporada, os atletas fizeram exames físicos e foram a campo, sob o comando do técnico Umberto Louzer.\nVila Nova atinge meta de contratações antes do início da pré-temporada\nGustavo Pajé, promessa das categorias de base, treinou normalmente em meio à acusação de agressão a uma mulher em um bar no Rio de Janeiro. O Vila Nova aguarda a investigação do caso para definir o que fazer com o jogador. Enquanto isso, ele segue integrado aos demais.\nOs goleiros Airton e Gabriel Átila, o zagueiro Anderson Jesus, os volantes Marco Antônio e Willian Maranhão, o meia Marquinhos Gabriel e os atacantes Dellatorre, Rafa Silva, Janderson e Ryan marcaram presença no primeiro dia de atividades - deles, apenas Janderson ainda não foi anunciado oficialmente até o momento.