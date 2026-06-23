O árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio chegou, na noite desta segunda-feira (22), ao seu sexto jogo apitado em Copas do Mundo e igualou Sandro Meira Ricci como o segundo brasileiro que mais apitou partidas de Mundiais.\nWilton trabalhou em seu segundo jogo no Mundial 2026 ao apitar Noruega x Senegal nesta segunda-feira, em Nova Jersey, no estádio MetLife. A Noruega venceu por 3 a 2 e está classificada para a 2ª fase. Wilton foi auxiliado pelo também goiano Bruno Pires e por outro brasileiro, Bruno Boschilia.\n-WEBSTORIES: Com três expulsões, árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio vira assunto na estreia da Cop (1.3421106)\nA estreia de Wilton no apito da Copa 2026 foi na partida de abertura, entre México e África do Sul, em que expulsou três jogadores no estádio Azteca. No jogo, ele se tornou o primeiro brasileiro a apitar uma abertura de Copa.