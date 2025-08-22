O técnico Paulo Turra prevê o crescimento do Vila Nova na sequência da Série B, principalmente com o período livre entre jogos. Depois de bater o Goiás no sábado (16) passado, o time colorado volta a campo apenas na segunda-feira (25). A partida seguinte, contra a Chapecoense, será uma semana depois (1º de setembro).\n“A semana livre nos ajuda não só a manter (agressividade e intensidade), como podemos evoluir. Quando cheguei aqui, tínhamos 18 jogos, hoje são 16. Com toda estrutura e jogos a cada cinco dias, estamos no paraíso. Não tem desculpa para manter e aumentar a rotação. Quem não evoluir, vai ficar para trás. Essa é minha linha de trabalho”, comentou o treinador, que venceu os dois primeiros jogos pelo Vila Nova.\nO treinador completa neste domingo (24) duas semanas desde o acerto com o Vila Nova. O treinador disse que percebeu mudanças no clube e entre jogadores após sua chegada.