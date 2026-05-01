O goleiro Tadeu completou sete anos de Goiás nesta semana. O jogador esmeraldino está em sua oitava temporada no clube goiano e disse que pretende prolongar o período “ao máximo possível”. No Brasil, o defensor de 34 anos se destaca entre os “últimos românticos” por figurar uma lista de atletas mais longevos com a mesma equipe.\nTadeu foi contratado pelo Goiás em abril de 2019 e estreou pelo clube goiano dia 28 de abril, no Maracanã, na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense pela rodada de abertura da Série A. O goleiro defendeu um pênalti no duelo.\nA temporada de 2026 é a oitava de Tadeu pelo Goiás. O goleiro tem 395 partidas pelo clube goiano, é o terceiro jogador com mais jogos disputados na história do time esmeraldino, e tem contrato até o fim de 2029. O defensor tem 26 pênaltis defendidos e 13 gols marcados (no tempo regulamentar) com a camisa alviverde.